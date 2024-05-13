Уфимцы рассказали, почему участвуют в Зеленом Марафоне

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Уфе местом проведения спортивно-благотворительного праздника станет Парк культуры и отдыха Кашкадан. Маршрут марафона пройдет вокруг озера Кашкадан. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона уфимцы рассказали, почему приходят на праздник и участвуют в забегах.
Александр Савельев, юрист:
«Ежегодно принимаю участие в Зеленом Марафоне. И 2024 год не станет исключением — я обязательно пойду на этот праздник вместе со своей семьей. Мы с супругой примем участие во взрослом забеге, а мои дети пробегут детскую дистанцию. Регистрируйтесь и приходите на Зеленый Марафон — будет весело, интересно и увлекательно».
Динара Кашаева, менеджер:
«Каждый год моя семья принимает участие в „Зеленом Марафоне“. Для нас это не просто забег — это семейная традиция и праздник, а еще возможность принять участие в социальных проектах и экологических акциях, организуемых Сбером».
Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.