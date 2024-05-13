Уфимцы рассказали, почему участвуют в Зеленом Марафоне

В Уфе местом проведения спортивно-благотворительного праздника станет Парк культуры и отдыха Кашкадан. Маршрут марафона пройдет вокруг озера Кашкадан. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона уфимцы рассказали, почему приходят на праздник и участвуют в забегах.