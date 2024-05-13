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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Уфимцы рассказали, почему участвуют в Зеленом Марафоне

Уфимцы рассказали, почему участвуют в Зеленом Марафоне

13 мая 2024, 10:29
Фото: Сбер

Уфимцы рассказали, почему участвуют в Зеленом Марафоне

Одиннадцатый по счету Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей — 1 июня.

В Уфе местом проведения спортивно-благотворительного праздника станет Парк культуры и отдыха Кашкадан. Маршрут марафона пройдет вокруг озера Кашкадан. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого Марафона уфимцы рассказали, почему приходят на праздник и участвуют в забегах.

Александр Савельев, юрист:

«Ежегодно принимаю участие в Зеленом Марафоне. И 2024 год не станет исключением — я обязательно пойду на этот праздник вместе со своей семьей. Мы с супругой примем участие во взрослом забеге, а мои дети пробегут детскую дистанцию. Регистрируйтесь и приходите на Зеленый Марафон — будет весело, интересно и увлекательно».

Динара Кашаева, менеджер:

«Каждый год моя семья принимает участие в „Зеленом Марафоне“. Для нас это не просто забег — это семейная традиция и праздник, а еще возможность принять участие в социальных проектах и экологических акциях, организуемых Сбером».

Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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