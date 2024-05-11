75 пьяных водителей сели за руль в Башкирии

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:36
75 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за пятницу, 10 мая, сообщает в своем Telegram-канале Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов. Пятеро из водителей сели за руль пьяными повторно: теперь им грозит уголовная ответственность. Всего за прошедшие сутки в отношении правонарушителей составлено более 1300 административных материалов.
Напомним, ранее, 4 мая, глава Госавтоинспекции отчитался о том, что на дорогах Башкирии за сутки были задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 4 и 5 мая на дорогах Уфы остановили 24 пьяных водителей. В тоже время в период с 29 апреля по 3 мая в городе во время проверок примерно 700 автомобилей выявили всего десять пьяных водителей.