mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

75 пьяных водителей сели за руль в Башкирии

75 пьяных водителей сели за руль в Башкирии

11 мая 2024, 07:30
Фото: 1MI

75 пьяных водителей сели за руль в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкорстостан подводят промежуточные итоги профилактических рейдов.

75 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за пятницу, 10 мая, сообщает в своем Telegram-канале Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов. Пятеро из водителей сели за руль пьяными повторно: теперь им грозит уголовная ответственность. Всего за прошедшие сутки в отношении правонарушителей составлено более 1300 административных материалов.

Напомним, ранее, 4 мая, глава Госавтоинспекции отчитался о том, что на дорогах Башкирии за сутки были задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 4 и 5 мая на дорогах Уфы остановили 24 пьяных водителей. В тоже время в период с 29 апреля по 3 мая в городе во время проверок примерно 700 автомобилей выявили всего десять пьяных водителей.

#Юлия Литвиненко#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Госавтоинспекция#Алкогольное опьянение#Нетрезвые водители#Профилактические рейды
Подпишитесь
Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?
Сегодня, 06:38
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Сегодня, 04:46
Машина загорелась: страшная авария в Башкирии
Вчера, 11:45
В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО
Вчера, 11:24
Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн
Сегодня, 04:09
В Башкирию стали чаще приезжать мигранты
Вчера, 09:19
"