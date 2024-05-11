75 пьяных водителей сели за руль в Башкирии

Напомним, ранее, 4 мая, глава Госавтоинспекции отчитался о том, что на дорогах Башкирии за сутки были задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 4 и 5 мая на дорогах Уфы остановили 24 пьяных водителей. В тоже время в период с 29 апреля по 3 мая в городе во время проверок примерно 700 автомобилей выявили всего десять пьяных водителей.