«Зорге. Премьер» попал в список финалистов 16-й Федеральной премии Urban Awards

— Региональные объекты в этом году были очень запоминающимися. Радует, что понимание высокой значимости качества жилой среды, которое формируется в жилых проектах, активно распространяется по всей стране. Региональные девелоперы стараются создать максимально неповторимый, комфортный и сервисный продукт, — отметил основатель и креативный директор Pergaev Bureau, член экспертного Совета премии Urban Сергей Пергаев.