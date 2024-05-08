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«Зорге. Премьер» попал в список финалистов 16-й Федеральной премии Urban Awards

«Зорге. Премьер» попал в список финалистов 16-й Федеральной премии Urban Awards

8 мая 2024, 05:01
Фото: «Зорге. Премьер»
Реклама. ООО «СЗ „ЗОРГЕ ПРЕМЬЕР-ЖСИ . erid: LjN8KDigC
Жилой комплекс в Уфе вошел в топ-8 лучших региональных строящихся ЖК премиум-класса России.

В рамках 16-й Федеральной премии Urban эксперты оценили 215 объектов по ста различным параметрам. За объективностью голосования проследил независимый аудитор премии — компания «Технологии Доверия». В шорт-лист полуфиналистов попал уфимский ЖК «Зорге.Премьер» от ГК «Жилстройинвест» — в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».

— Региональные объекты в этом году были очень запоминающимися. Радует, что понимание высокой значимости качества жилой среды, которое формируется в жилых проектах, активно распространяется по всей стране. Региональные девелоперы стараются создать максимально неповторимый, комфортный и сервисный продукт, — отметил основатель и креативный директор Pergaev Bureau, член экспертного Совета премии Urban Сергей Пергаев.

В мае состоится следующий этап конкурса — защита проекта непосредственно перед жюри.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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