«Зорге. Премьер» попал в список финалистов 16-й Федеральной премии Urban Awards

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В рамках 16-й Федеральной премии Urban эксперты оценили 215 объектов по ста различным параметрам. За объективностью голосования проследил независимый аудитор премии — компания «Технологии Доверия». В шорт-лист полуфиналистов попал уфимский ЖК «Зорге.Премьер» от ГК «Жилстройинвест» — в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».
— Региональные объекты в этом году были очень запоминающимися. Радует, что понимание высокой значимости качества жилой среды, которое формируется в жилых проектах, активно распространяется по всей стране. Региональные девелоперы стараются создать максимально неповторимый, комфортный и сервисный продукт, — отметил основатель и креативный директор Pergaev Bureau, член экспертного Совета премии Urban Сергей Пергаев.
В мае состоится следующий этап конкурса — защита проекта непосредственно перед жюри.