Перекрытие дорог в Уфе продлено

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Published Сегодня, 07:54
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В понедельник, 6 мая, будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Ленина в Уфе. Для автомобилистов будут недоступны крайние левые полосы. Ограничение движение транспорта вводят до 11 мая, сообщает Министерство транспорта Башкортостана.
В ведомстве напоминают, что В Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции, и до 9 мая продлено перекрытие движения по улице Советской на участке, который примыкает к улице Октябрьской революции.
Кроме того, с понедельника, 6 мая, вводится ограничение движение из-за строительства «Южных ворот» в Уфе. До 1 октября будет перекрыт 150-метровый участок крайней правой полосы по четной стороне улицы Софьи Перовской, в районе пересечения с улицей Степана Кувыкина.