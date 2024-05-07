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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Антиспам решения МТС в Башкирии с начала 2023 года заблокировали 48 лет спама

Антиспам решения МТС в Башкирии с начала 2023 года заблокировали 48 лет спама

7 мая 2024, 06:43
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Башкортостана с начала 2023 года.

С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, компания за это время заблокировала больше 124 миллионов вызовов или более 48 лет несостоявшихся разговоров.

Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Башкортостане, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

— Уфа занимает четвёртое место по количеству заблокированных вызовов среди городов России. В первую пятерку городов, жители которых также часто, как и уфимцы страдают от спамеров, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк

#Андрей Королев#Общество#Новости
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