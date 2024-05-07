Антиспам решения МТС в Башкирии с начала 2023 года заблокировали 48 лет спама

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Башкортостане, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.