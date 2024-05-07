Антиспам решения МТС в Башкирии с начала 2023 года заблокировали 48 лет спама

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, компания за это время заблокировала больше 124 миллионов вызовов или более 48 лет несостоявшихся разговоров.
Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.
Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Башкортостане, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.
— Уфа занимает четвёртое место по количеству заблокированных вызовов среди городов России. В первую пятерку городов, жители которых также часто, как и уфимцы страдают от спамеров, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк