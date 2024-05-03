В Уфе состоялась первая стратегическая сессия проекта «Большой Урал»

Участники стратсессии обсудили поступившие предложения. В частности, Башкирию планируется превратить в центр иммерсивного туризма. Для этого будут организованы авторские туры для небольших групп отдыхающих, что позволит полностью окунуться в местную культуру, историю и атмосферу. Также для развития туризма на макротерритории могут построить узкоколейную железную дорогу для создания видового маршрута. Готовую туристическую схему «Большого Урала» представят правительству России в первом квартале 2025 года.