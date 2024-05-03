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Posted 3 мая, 09:18

Published 3 мая, 09:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Уфе состоялась первая стратегическая сессия проекта «Большой Урал»

В Уфе состоялась первая стратегическая сессия проекта «Большой Урал»

3 мая 2024, 09:18
Фото: 1MI
Стратегическая сессия проекта «Большой Урал» прошла в Уфе с участием представителей бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. На ней обсудили развитие туризма в Башкирии, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

— Туристическая схема «Большой Урал» представляет собой долгосрочную стратегию комплексного развития Республики Башкортостан, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Она направлена на создание единого культурно-туристического пространства, которое будет привлекать больше туристов и способствовать развитию экономики регионов, — отметил замминистра предпринимательства и туризма республики Айдар Галин.

Участники стратсессии обсудили поступившие предложения. В частности, Башкирию планируется превратить в центр иммерсивного туризма. Для этого будут организованы авторские туры для небольших групп отдыхающих, что позволит полностью окунуться в местную культуру, историю и атмосферу. Также для развития туризма на макротерритории могут построить узкоколейную железную дорогу для создания видового маршрута. Готовую туристическую схему «Большого Урала» представят правительству России в первом квартале 2025 года.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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