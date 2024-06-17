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Курбан-байрам в Башкирии глазами очевидцев
16 июня в Уфе и регионе праздновался важный религиозный день — Курбан-байрам. Mkset передает впечатления и эмоции участников празднования в подборке фото и видео из соцсетей жителей и гостей Башкортостана.
17 июня, 09:24
Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму
Добровольцы уже установили Поклонный крест, а открытие мечети планируют к Курбан-Байраму уже этим летом.
3 мая, 09:43
2020
Уполномоченный по делам хаджа в РФ: Башкирия получит новые квоты для паломничества
14 февраля 2020, 06:44
2017
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж из-за виз
26 августа 2017, 07:54

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