«Башнефть» высадила 36 тысяч саженцев деревьев

В Кушнаренковском районе по инициативе башкирских нефтяников появились молодые лесопосадки из 12 тыс. новых деревьев, которые через несколько лет уже образуют крупный лесной массив. Это сыграет важную роль в расширении мест обитания многих видов зверей и птиц, а также поспособствует локальному биоразнообразию.