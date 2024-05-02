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«Башнефть» высадила 36 тысяч саженцев деревьев

«Башнефть» высадила 36 тысяч саженцев деревьев

2 мая 2024, 10:07
Фото: Башнефть
В Башкирии проходит XI экологический субботник «Зеленая весна-2024» — один из самых массовых экомарафонов в России. В рамках этой акции работники «Башнефти» (входит в «Роснефть») высадили 36 тыс. саженцев хвойных деревьев на площади более 11,5 га (Кушнаренковский и Давлекановский районы РБ).

Основное мероприятие субботника по восстановлению леса прошло в природном парке «Аслы-Куль» — нефтяники высадили 24 тыс. деревьев на прибрежной территории. Высадка лесного массива возле озера создает благоприятные условия для восстановления гидрологического режима водоема, позволит предотвратить пересыхание родников и обеспечит озеро естественной водной подпиткой. Спасать крупнейшее озеро республики от пересыхания башкирские нефтяники начали еще в прошлом году — осенью 2023 года было высажено 30 тыс. молодых сосен и лиственниц. Оптимальное место высадки определили эксперты института биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

По словам Эльвиры Цукур, методиста по экологическому просвещению природного парка «Аслы-Куль», за 2022–2023 годы на территории было высажено 77,5 тыс. саженцев сосны и лиственницы, осенью планируется высадить еще 24 тыс.

В Кушнаренковском районе по инициативе башкирских нефтяников появились молодые лесопосадки из 12 тыс. новых деревьев, которые через несколько лет уже образуют крупный лесной массив. Это сыграет важную роль в расширении мест обитания многих видов зверей и птиц, а также поспособствует локальному биоразнообразию.

Фото: Башнефть

Всего в 2023 году башкирские нефтяники высадили 515 тыс. саженцев деревьев, за последние пять лет — свыше 4,5 млн деревьев на площади более 1,3 тыс. га. В целом «зеленые инвестиции» компании с 2019 года превысили 30,5 млрд руб.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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