mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

«Башэлектросбыт» напоминает о необходимости оплатить счет за электроэнергию до 10 мая

«Башэлектросбыт» напоминает о необходимости оплатить счет за электроэнергию до 10 мая

2 мая 2024, 04:12
Фото: 1MI
В преддверии майских праздников и длинных выходных компания «Башэлектросбыт» напоминает жителям республики о необходимости оплачивать поставленные коммунальные услуги, в частности — за потреблённую электроэнергию, своевременно.

Согласно законодательству и условиям договора энергоснабжения, заключённого между «Башэлектросбыт» и частным клиентом, клиент обязан оплачивать потреблённую электроэнергию до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчётным.
«Башэлектросбыт» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счёт за электроэнергию можно легко и быстро через «Личный кабинет клиента» или мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ». Сервис позволяет потребителям получить информацию о состоянии своего лицевого счёта, передать показания приборов учёта, сформировать и оплатить счёт за электричество без комиссии в считанные минуты.

Своевременная оплата потреблённой электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Напомним, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению электроснабжения и искам в суд.

Растущие долги вынуждают гарантирующего поставщика электроэнергии применять меры воздействия на должников, предусмотренные законодательством. Одной из самых эффективных мер по-прежнему остаётся отключение неплательщиков от энергоснабжения.
В соответствии с пунктами 117, 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», «Башэлектросбыт» вводит ограничение (отключение) электрической энергии при задолженности клиента.

При возникновении вопросов можно обратиться к операторам Контактного центра по телефонам 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55 (режим работы: пн — сб с 08:00 до 20:00) или найти необходимую информацию на сайте www.bashesk.ru.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"