«Башэлектросбыт» напоминает о необходимости оплатить счет за электроэнергию до 10 мая

Согласно законодательству и условиям договора энергоснабжения, заключённого между «Башэлектросбыт» и частным клиентом, клиент обязан оплачивать потреблённую электроэнергию до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчётным.

«Башэлектросбыт» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счёт за электроэнергию можно легко и быстро через «Личный кабинет клиента» или мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ». Сервис позволяет потребителям получить информацию о состоянии своего лицевого счёта, передать показания приборов учёта, сформировать и оплатить счёт за электричество без комиссии в считанные минуты.