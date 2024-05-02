«Башэлектросбыт» напоминает о необходимости оплатить счет за электроэнергию до 10 мая

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Согласно законодательству и условиям договора энергоснабжения, заключённого между «Башэлектросбыт» и частным клиентом, клиент обязан оплачивать потреблённую электроэнергию до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчётным.
«Башэлектросбыт» обращает внимание своих клиентов, что оплатить счёт за электроэнергию можно легко и быстро через «Личный кабинет клиента» или мобильное приложение «ЛКК ЭСКБ». Сервис позволяет потребителям получить информацию о состоянии своего лицевого счёта, передать показания приборов учёта, сформировать и оплатить счёт за электричество без комиссии в считанные минуты.
Своевременная оплата потреблённой электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Напомним, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению электроснабжения и искам в суд.
Растущие долги вынуждают гарантирующего поставщика электроэнергии применять меры воздействия на должников, предусмотренные законодательством. Одной из самых эффективных мер по-прежнему остаётся отключение неплательщиков от энергоснабжения.
В соответствии с пунктами 117, 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», «Башэлектросбыт» вводит ограничение (отключение) электрической энергии при задолженности клиента.
При возникновении вопросов можно обратиться к операторам Контактного центра по телефонам 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55 (режим работы: пн — сб с 08:00 до 20:00) или найти необходимую информацию на сайте www.bashesk.ru.