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Пациентов в Башкирии будут пускать по «веткам»

Пациентов в Башкирии будут пускать по «веткам»

30 апреля 2024, 04:17
Новшества опробуют в больнице №21 в Уфе. Там запустят «пилот» по стандартам оказания медицинской помощи.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал о переходе на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. Он начнется с городской больницы №21 в Уфе. Там изменят планировку приемного отделения и превратят его в единое многофункциональное пространство.

— На первом этаже мы максимально сконцентрируем диагностические процедуры и манипуляции, а также поменяем расположение врачебных кабинетов для максимального сокращения пути пациента по приемному покою, — отметил глава ведомства.

Также поменяется концепция оказания медицинской помощи. При поступлении пациентов начнут распределять по принципу «триаж». Это медицинская сортировка на группы, исходя из срочности необходимости лечебных мероприятий — от реанимации до легкого недомогания. О том, пациент какой степени тяжести едет в больницу, в поместном покое будут знать ещё до прибытия кареты «Скорой помощи». В этом поможет цифровая оптимизация процесса. Медики успеют подготовиться и провести приемку больного максимально быстро.

Пациентов пустят по веткам разного цвета. «Красная ветка» — самая экстренная помощь, где необходима срочная операция или реанимация. «Желтая ветка» для тех пациентов, кому требуется неотложная помощь, но угрозы для жизни нет. По «зеленой ветке» идут пациенты с недомоганием.

Все эти новшества должны сократить время оказания экстренной помощи в 1,5 раза, а также 70% пациентов смогут получить полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления, отмечают в Минздраве Башкортостана.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Больница#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Скорая помощь#Медицинская помощь
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