Пациентов в Башкирии будут пускать по «веткам»

Также поменяется концепция оказания медицинской помощи. При поступлении пациентов начнут распределять по принципу «триаж». Это медицинская сортировка на группы, исходя из срочности необходимости лечебных мероприятий — от реанимации до легкого недомогания. О том, пациент какой степени тяжести едет в больницу, в поместном покое будут знать ещё до прибытия кареты «Скорой помощи». В этом поможет цифровая оптимизация процесса. Медики успеют подготовиться и провести приемку больного максимально быстро.