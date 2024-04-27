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Published Сегодня, 04:55

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В Башкирии высадили более девяти тысяч саженцев сосны у горы Нарыстау

В Башкирии высадили более девяти тысяч саженцев сосны у горы Нарыстау

27 апреля 2024, 04:55
Фото: 1MI
Более 9 тыс саженцев сосны высадили у подножия горы Нарыстау рядом с селом Ильчигулово Миякинского района Республики Башкортостан в ходе акции «Сад памяти» нацпроекта «Экология».

На мероприятии присутствовали ученики, работники организаций и учреждений муниципалитета, а также лесоводы республики. Общее количество участников превысило 130 человек.

Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Азамат Нусратуллин отметил, что все участники акции усердно потрудились. Он выразил надежду, что высаженные саженцы благополучно вырастут в деревья, которые будут радовать жителей и гостей района.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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