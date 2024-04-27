В Башкирии высадили более девяти тысяч саженцев сосны у горы Нарыстау

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
На мероприятии присутствовали ученики, работники организаций и учреждений муниципалитета, а также лесоводы республики. Общее количество участников превысило 130 человек.
Заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Азамат Нусратуллин отметил, что все участники акции усердно потрудились. Он выразил надежду, что высаженные саженцы благополучно вырастут в деревья, которые будут радовать жителей и гостей района.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.