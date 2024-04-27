В Башкирии водитель попытался обогнать попутную машину и погубил жену

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По данным ведомства, мужчина за рулем «Лифана» неудачно пошел на обгон. При совершении дорожного маневра, водитель столкнулся с попутной «Ладой», затем иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Оба управляших автомобилями выжили. Пассажирка Lifan — жена водителя скончалась на месте.
«На месте происшествия работает сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.