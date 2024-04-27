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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Башкирии водитель попытался обогнать попутную машину и погубил жену

В Башкирии водитель попытался обогнать попутную машину и погубил жену

27 апреля 2024, 12:57
Авария с трагическим исходом случилась на трассе в Чекмагушевском районе Башкирии. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По данным ведомства, мужчина за рулем «Лифана» неудачно пошел на обгон. При совершении дорожного маневра, водитель столкнулся с попутной «Ладой», затем иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Фото: ГИБДД

Оба управляших автомобилями выжили. Пассажирка Lifan — жена водителя скончалась на месте.

«На месте происшествия работает сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», — гласит сообщение ГИБДД.
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#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Транспорт
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