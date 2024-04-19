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Известно состояние пострадавших в жутком ДТП с «КамАЗом» в Уфе

Известно состояние пострадавших в жутком ДТП с «КамАЗом» в Уфе

19 апреля 2024, 04:27
Фото: МЧС
Минздрав Башкирии сообщил Mkset о состоянии двоих молодых людей, выживших в страшной аварии на въезде в город.

Как стало известно, пострадавшие — 22-летний парень и 21-летняя девушка. Юноша сейчас находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как стабильное. Другая пережившая аварию пассажирка сейчас в крайне тяжелом состоянии, она лежит в реанимации.

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Напомним, как сообщал Mkset, утром 19 апреля ВАЗ-2115 на огромной скорости врезался в поливальную машину. Трое парней и две девушки погибли на месте.

#Происшествия#Город#Уфа#Авария#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС
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