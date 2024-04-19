Известно состояние пострадавших в жутком ДТП с «КамАЗом» в Уфе

Как стало известно, пострадавшие — 22-летний парень и 21-летняя девушка. Юноша сейчас находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как стабильное. Другая пережившая аварию пассажирка сейчас в крайне тяжелом состоянии, она лежит в реанимации.