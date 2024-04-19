Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Как написал руководитель ведомства, столкновение с легковушкой допустил именно 39-летний водитель поливальной машины. Коммунальный «КамАЗ» столкнулся с «ВАЗом», когда грузовик совершал разворот.
Все погибшие и пострадавшие — жители Уфимского района, кроме одной погибшей девушки из Уфы. Ранее Mkset сообщал о состоянии двоих выживших, которых увезли в больницу.
Стало также известно, что легковушка не стояла на учете. Кроме того, водитель ездил без прав, за что уже был оштрафован. Всего с начала года он 4 раза привлекался к ответственности.
«Специализированным отделом по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщил Севастьянов.