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Водитель был без прав: известны новые подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой

Появились кадры аварии с пятью погибшими под Уфой

19 апреля 2024, 11:24
Фото: МЧС

Водитель был без прав: известны новые подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил подробности страшной аварии на въезде в Уфу, унесшей жизни пятерых молодых людей.

Как написал руководитель ведомства, столкновение с легковушкой допустил именно 39-летний водитель поливальной машины. Коммунальный «КамАЗ» столкнулся с «ВАЗом», когда грузовик совершал разворот.

Все погибшие и пострадавшие — жители Уфимского района, кроме одной погибшей девушки из Уфы. Ранее Mkset сообщал о состоянии двоих выживших, которых увезли в больницу.

Стало также известно, что легковушка не стояла на учете. Кроме того, водитель ездил без прав, за что уже был оштрафован. Всего с начала года он 4 раза привлекался к ответственности.

«Специализированным отделом по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщил Севастьянов.

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