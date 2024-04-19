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Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП

Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП

19 апреля 2024, 12:49
Фото: ГИБДД
Массовая авария с автобусом произошла в Уфе 19 апреля. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

Инцидент случился на улице Седова напротив ТЦ «Парус». ДТП случилось из-за Ford Transit, за рулем которого сидел пожилой мужчины.

У иномарки отказали тормоза, в итоге автомобиль пронесся на красный, столкнувшись с попутной машиной. Сразу после этого автобус выехал на встречку, где врезался с другим авто. Еще в одно столкновение «Форд» попал, когда транспортное средство выбросило на исходную полосу.

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Вместе с этим по инерции друг в друга врезались еще восемь машин. Всего повредились 11 автомобилей. К счастью, никто не погиб, однако троим людям понадобилась помощь медиков.

«Известно, что водитель автобуса „Форд“ находился не на маршруте и двигался без пассажиров на ремонт. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются», — рассказали в ГИБДД.
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