Столкнулись 11 машин: в Уфе произошло второе за день крупное ДТП

У иномарки отказали тормоза, в итоге автомобиль пронесся на красный, столкнувшись с попутной машиной. Сразу после этого автобус выехал на встречку, где врезался с другим авто. Еще в одно столкновение «Форд» попал, когда транспортное средство выбросило на исходную полосу.