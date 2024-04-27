Как выбрать подержанный автомобиль — советы экспертов

Одинаковый километраж двух автомобилей не означает, что оба они изношены в равной степени. При выборе машины следует учитывать такой критерий, как амортизация. То есть если авто эксплуатировалось как такси, оно менее предпочтительно, даже если водитель ухаживал за ним. Это стоит учитывать еще и потому, что на авторынке большая часть сделок приходится на подержанные автомобили, пишет newkhakasiya.online.