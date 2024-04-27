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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Как выбрать подержанный автомобиль — советы экспертов

Как выбрать подержанный автомобиль — советы экспертов

27 апреля 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля и какой километраж можно считать нормальным? Рассказывает издание newkhakasiya.

Одинаковый километраж двух автомобилей не означает, что оба они изношены в равной степени. При выборе машины следует учитывать такой критерий, как амортизация. То есть если авто эксплуатировалось как такси, оно менее предпочтительно, даже если водитель ухаживал за ним. Это стоит учитывать еще и потому, что на авторынке большая часть сделок приходится на подержанные автомобили, пишет newkhakasiya.online.

Отмечается, что слишком изношенная машина та, которая проездила семь лет или 160 тысяч километров. Покупать такую рискованно. Продавец не может гарантировать, что она не начнет разваливаться через два сезона.

#Общество#Авто#Все материалы авторов
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