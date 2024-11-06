mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Авто

Выбрать дату
2024
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10
Автомобиль-призрак спровоцировал ДТП в Башкирии
10 июня, 13:09
Как выбрать подержанный автомобиль — советы экспертов
На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля и какой километраж можно считать нормальным? Рассказывает издание newkhakasiya.
27 апреля, 14:32
Проклятые улицы Уфы: какие дороги страдают от вечных пробок?
5 апреля, 12:29
Горела открытым пламенем: В Башкирии загорелся автомобиль скорой помощи
Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
16 февраля, 04:32
2023
В Башкирии дорожают яйца, но дешевеют иномарки
Данные статистики публикует Росстат.
13 декабря 2023, 03:42
В Башкирии подскочили цены на отечественные авто и иномарки
Данные статистики публикует Росстат
7 декабря 2023, 05:15
Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года
14 октября 2023, 10:07
Стоимость техосмотра автомобилей может измениться в Башкирии
30 сентября 2023, 05:07
ЦБ России: в Башкирии подорожали апельсины, яйца и поездки на такси
20 сентября 2023, 10:55
Антифриз +390%, зарядки +420%: в Башкирии взлетели цены на автотовары
Сравнительную аналитику цен на товары для автомобилей на сентябрь 2023 года приводит портал «Продажи.РФ»
19 сентября 2023, 11:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика