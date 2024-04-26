Военнослужащие-контрактники из Башкирии получат дополнительные 205 тысяч рублей

Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 205 тыс. рублей. При заключении контракта на прохождение военной службы в указанный период жители республики получат 400 тысяч рублей. Из которых 195 тысяч от Министерства обороны Российской Федерации и 205 тысяч — от Башкирии.