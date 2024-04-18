Хабиров объяснил, почему выдвигается на второй срок

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Руководитель региона намерен закончить начатые проекты. В некоторых из них точка будет поставлена в течение четырех-пяти лет.
Также Хабиров считает, что не может оставить регион «в очень непростое время». Он напомнил, что сам способствовал созданию добровольческих подразделений. Сейчас глава намерен наладить работу в этом направлении.
«Мне кажется, было бы неправильно даже произносить вслух, что я не пойду. Считаю, что в это время не надо уходить с этой работы», — добавил он.
Новый срок ему нужен и для того, чтобы до конца исполнить обязательства перед электоратом. Якобы избираться он решил не только из своего желания, а потому что нужно было.