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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Хабиров объяснил, почему выдвигается на второй срок

Хабиров объяснил, почему выдвигается на второй срок

18 апреля 2024, 14:38
Фото: 1MI
Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, для чего баллотируется на второй срок. Решение он якобы принимал, исходя из ряда причин, о которых сообщил на встрече с журналистами.

Руководитель региона намерен закончить начатые проекты. В некоторых из них точка будет поставлена в течение четырех-пяти лет.

Также Хабиров считает, что не может оставить регион «в очень непростое время». Он напомнил, что сам способствовал созданию добровольческих подразделений. Сейчас глава намерен наладить работу в этом направлении.

«Мне кажется, было бы неправильно даже произносить вслух, что я не пойду. Считаю, что в это время не надо уходить с этой работы», — добавил он.

Новый срок ему нужен и для того, чтобы до конца исполнить обязательства перед электоратом. Якобы избираться он решил не только из своего желания, а потому что нужно было.

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#Марина Шорина#Политика#Башкортостан#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович
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