В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Объект планируют расположить на площади перед ледовым дворцом на улице Зорге. Хабиров назвал период СВО самым тяжелым, якобы это самый масштабный вооруженный конфликт после ВОВ.
В связи с этим власти задумались о мемориале. Площадку перед ледовым дворцом на Зорге начали освобождать, убрали рынок, сделали сквер Михалева. Другого места идеальнее Хабиров пока не видит.
При этом официальные решения могут быть после обсуждения с жителями. Хабиров также обсуждал поддержку участников СВО и их семей с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня принято 39 таких мер.