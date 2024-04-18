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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО

В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО

18 апреля 2024, 16:32
Фото: 1MI
В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с журналистами.

Объект планируют расположить на площади перед ледовым дворцом на улице Зорге. Хабиров назвал период СВО самым тяжелым, якобы это самый масштабный вооруженный конфликт после ВОВ.

В связи с этим власти задумались о мемориале. Площадку перед ледовым дворцом на Зорге начали освобождать, убрали рынок, сделали сквер Михалева. Другого места идеальнее Хабиров пока не видит.

При этом официальные решения могут быть после обсуждения с жителями. Хабиров также обсуждал поддержку участников СВО и их семей с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня принято 39 таких мер.

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#Марина Шорина#Башкортостан#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#СВО#Парк#Мемориальная доска
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