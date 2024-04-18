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Глава Башкирии высказал позицию по делу экс-директоров АО «Башспирт»

Хабиров прокомментировал громкие уголовные дела в регионе

18 апреля 2024, 15:47
Фото: 1MI

Глава Башкирии высказал позицию по делу экс-директоров АО «Башспирт»

В Уфе прозвучала официальная позиция главы Башкирии Радия Хабирова по поводу уголовного дела против экс-гендиректора АО «Башспирт» Рауфа Нугуманова и главы управления капитального строительства РБ Инны Иксановой.

По делу «Башспирта» возбуждалось дело о мошенничестве, в группе лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере. Хабирова якобы не устраивала работа команды, которая работала ранее, из-за чего в свое время пришлось заменить.

Главе не нравились финансово-экономические показатели, тенденции развития «Башспирта», объемы продаж, выручки и прочее.

«Мы туда завели новый менеджмент, причем, наверное, вы помните, что, когда мы его завели, опять была неудачная кандидатура, которая не очень эффективно справилась. Вот сейчас, уже на протяжении почти двух лет, там работает довольно опытный руководитель — Раиф Рамазанович Абдрахимов, который имеет достаточные компетенции и качества», — заявил глава.

Он заявил, что всегда осторожничает в высказываниях, когда дело касается уголовных дел. Якобы точку в деле может ставить только суд.

«Башспирт» сегодня находится на третьем месте по производству водки в стране, хотя раньше не входили и в топ-7.

Иксанова же сейчас сохранит регалии, несмотря на уголовное дело и домашний арест. После обвинения можно будет принять решение об увольнении. Она, напомним, заключила несколько контрактов и закрыла глаза на состояние УЗИ-аппаратов.

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#Марина Шорина#Политика#Уголовное дело#Башкортостан#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович
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