В Башкирии попрощаются с бойцами, погибшими на СВО

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белорецком районе 24 апреля пройдут церемония прощания с военнослужащими Ильфатом Яхиным и Рустамом Хафизовым, погибшими на СВО. Об этом сообщает газета «Белорецкий рабочий».
Ильфат Яхин родился 27 апреля 2000 года в селе Абзаково. В подростковом возрасте, судя по странице в соцсети, он увлекался автомобилями. Также на странице размещены посты, говорящие о поддержке хоккейного клуба «Металлург» из города Магнитогорск.
В материалах Верховного суда Республики Башкортостан имеется апелляционное постановление по делу в отношении Ильфата Яхина и его сообщника. Суд рассматривал дело по пунктам а, б, в части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного вреда гражданину. Выяснилось, что мужчины похищали из чужого гаража автомобильные запчасти. Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном. Ильфат Яхин был приговорён к обязательным работам. До этого молодой человек уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В мае 2022 года Ильфат Асгатович Яхин был вновь судим за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Правобережный районный суд Магнитогорска осудил Ильфата Яхина на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении.
На фронт Ильфат убыл 14 мая 2023 года из уфимской колонии-поселения №5 УФСИН России по Республике Башкортостан.
В сообществе «ПОИСК ПРОПАВШИХ НА СВО» во «ВКонтакте» 28 октября 2023 года опубликован пост о поиске бойца, который не выходил на связь с 10 октября того же года. Отмечалось, что солдат нёс службу в направлении Авдеевки. Аналогичная запись была опубликована 9 ноября в телеграм-канале «Шторм Z». На фронте Ильфат Яхин имел позывной «Яха». В обоих случаях сообщалось, что парень служил в войсковой части 41680.
Прощание с Ильфатом Яхиным пройдёт на центральной площади села Абзаково. Начало — в 10:30.
Рустам Фанисович Хафизов родился 17 октября 1988 года.
Также, как и в случае с Ильфатом Яхиным, Рустама Хафизова некоторое время не могли найти, так как о его гибели не сообщалось. Сообщество во «ВКонтакте» «ПОИСК ПРОПАВШИХ НА СВО» 25 марта 2024 года опубликовало пост о том, что боец Рустам Хафизовым с позывным «Узян» воевал на Авдеевском направлении. Он служил в составе войсковой части 12128 — 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в селе Тоцкое Оренбургской области.
Прощание с Рустамом Хафизовым пройдёт в селе Узян на площади перед сельским Домом культуры. Начало траурного митинга — в 13:30.
В середине апреля в Белорецком районе похоронили гранатомётчика штурмового отряда. За месяц до этого стало известно о гибели лейтенанта Александра Евтеева, родившегося в городе Белорецке.