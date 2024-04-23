В Башкирии попрощаются с бойцами, погибшими на СВО

В материалах Верховного суда Республики Башкортостан имеется апелляционное постановление по делу в отношении Ильфата Яхина и его сообщника. Суд рассматривал дело по пунктам а, б, в части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного вреда гражданину. Выяснилось, что мужчины похищали из чужого гаража автомобильные запчасти. Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном. Ильфат Яхин был приговорён к обязательным работам. До этого молодой человек уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В мае 2022 года Ильфат Асгатович Яхин был вновь судим за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Правобережный районный суд Магнитогорска осудил Ильфата Яхина на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении.