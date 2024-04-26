5 льготных способов досрочно выйти на пенсию

Чем больше у женщины детей, тем раньше она может выйти на пенсию. Если у вас трое и больше детей, то вы вправе подать документы для оформления пенсии в 57 лет. При этом важно, чтобы ваш стаж работы был не менее 15 лет, у вас было 30 баллов пенсионного коэффициента, а одному из детей исполнилось 8 лет. Аналогично матери четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, матери пятерых — в 50.