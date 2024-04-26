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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:46

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5 льготных способов досрочно выйти на пенсию

5 льготных способов досрочно выйти на пенсию

26 апреля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
В России возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, для женщин — 58 лет. Тем не менее есть возможности выйти на пенсию досрочно — рассказываем о льготных условиях для родителей, медиков, военнослужащих и иных категорий граждан.

1. Досрочная пенсия по стажу

Выйти на пенсию на 2 года раньше могут все жители России, у кого чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. При этом время в отпуске по уходу за ребенком, служба в армии и периоды нетрудоспособности, оформленные в центре занятости, туда не входят.

2. Многодетные матери

Чем больше у женщины детей, тем раньше она может выйти на пенсию. Если у вас трое и больше детей, то вы вправе подать документы для оформления пенсии в 57 лет. При этом важно, чтобы ваш стаж работы был не менее 15 лет, у вас было 30 баллов пенсионного коэффициента, а одному из детей исполнилось 8 лет. Аналогично матери четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, матери пятерых — в 50.

3. Родители ребенка-инвалида

Родители ребенка-инвалида могут оформить досрочную пенсию, но такое право дается только одному из родителей. Так, женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет рабочего стажа и накопленных 30 баллов пенсионного коэффициента, а ребенок должен достигнуть 8-летнего возраста. Аналогично — для мужчин, но досрочная пенсия для них начнется в 55 лет при наличии 20 лет трудового стажа.

Досрочную пенсию можно передать второму родителю, если первый по возрасту перешел из досрочной пенсии в обычную страховую.

4. Досрочная пенсия женщин за работу на Крайнем Севере

Жительницы России, которые родили двух детей, отработали 12 лет в северных условиях (или 17 лет в условиях, приближенных к Крайнему Северу) и имеют общий трудовой стаж 20 лет, могут оформить пенсию в 50 лет.

5. Досрочная пенсия для медработников

Работники медицинских учреждений могут оформить пенсию после 25 лет работы в сельской местности (или поселках городского типа) либо после 30 лет работы в городе. Выйти на реальную пенсию можно только через 5 лет после отработанной выслуги.

Еще несколько вариантов для раннего выхода на пенсию — в материале Newia.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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