5 льготных способов досрочно выйти на пенсию

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Выйти на пенсию на 2 года раньше могут все жители России, у кого чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. При этом время в отпуске по уходу за ребенком, служба в армии и периоды нетрудоспособности, оформленные в центре занятости, туда не входят.
Чем больше у женщины детей, тем раньше она может выйти на пенсию. Если у вас трое и больше детей, то вы вправе подать документы для оформления пенсии в 57 лет. При этом важно, чтобы ваш стаж работы был не менее 15 лет, у вас было 30 баллов пенсионного коэффициента, а одному из детей исполнилось 8 лет. Аналогично матери четырех детей могут выйти на пенсию в 56 лет, матери пятерых — в 50.
Родители ребенка-инвалида могут оформить досрочную пенсию, но такое право дается только одному из родителей. Так, женщины могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет рабочего стажа и накопленных 30 баллов пенсионного коэффициента, а ребенок должен достигнуть 8-летнего возраста. Аналогично — для мужчин, но досрочная пенсия для них начнется в 55 лет при наличии 20 лет трудового стажа.
Досрочную пенсию можно передать второму родителю, если первый по возрасту перешел из досрочной пенсии в обычную страховую.
Жительницы России, которые родили двух детей, отработали 12 лет в северных условиях (или 17 лет в условиях, приближенных к Крайнему Северу) и имеют общий трудовой стаж 20 лет, могут оформить пенсию в 50 лет.
Работники медицинских учреждений могут оформить пенсию после 25 лет работы в сельской местности (или поселках городского типа) либо после 30 лет работы в городе. Выйти на реальную пенсию можно только через 5 лет после отработанной выслуги.
Еще несколько вариантов для раннего выхода на пенсию — в материале Newia.