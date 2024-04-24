Подростку в Башкирии грозит штраф после столкновения с дорогой иномаркой

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Авария произошла около девяти часов вечера, когда 17-летний водитель ехал за рулем мопеда Vento SX. Несовершеннолетний выехал на красный и столкнулся с Mazda.
В результате парень с различными травмами госпитализирован, но на него сразу же составили протокол за управление транспортным средством без прав. За это ему назначат штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Полицейские также собрали материалы о нарушении ПДД, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Там примут процессуальное решение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства столкновения.
Напомним, что в Уфе в начале апреля случилась первая авария с мотоциклом в этом сезоне. За рулем байка был 17-летний молодой человек.