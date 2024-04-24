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Published Сегодня, 14:41

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Подростку в Башкирии грозит штраф после столкновения с дорогой иномаркой

Подростку в Башкирии грозит штраф после столкновения с дорогой иномаркой

24 апреля 2024, 14:41
Фото: ГИБДД по РБ
Госавтоинспекция в Башкирии устанавливает подробности ДТП, в котором пострадал подросток на мотобайке. Все случилось накануне вечером, 23 апреля, в Баймакском районе.

Авария произошла около девяти часов вечера, когда 17-летний водитель ехал за рулем мопеда Vento SX. Несовершеннолетний выехал на красный и столкнулся с Mazda.

В результате парень с различными травмами госпитализирован, но на него сразу же составили протокол за управление транспортным средством без прав. За это ему назначат штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Полицейские также собрали материалы о нарушении ПДД, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Там примут процессуальное решение. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства столкновения.

Напомним, что в Уфе в начале апреля случилась первая авария с мотоциклом в этом сезоне. За рулем байка был 17-летний молодой человек.

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#Марина Шорина#Происшествия#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Баймакский район
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