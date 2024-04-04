Мотосезон открыт. В Уфе произошло первое ДТП с малолетним байкером

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Инцидент случился поздним вечером 3 апреля. В Калининском районе Уфы столкнулись попутные «Лифан» и мотоцикл «Омакс». Травмированного подростка увезли в больницу.
Инспекторы выяснили, что байк не стоял на учете. Водительских прав у несовершеннолетнего юноши, разумеется, не было. Двухколесное транспортное средство поместили на штрафстоянку.
С парнем сейчас разбираются полицейские. Ему грозят штрафы за нарушение ПДД, а родителям — за передачу мотоцикла несовершеннолетнему.