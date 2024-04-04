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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

В Уфе малолетний байкер влетел на мотоцикле в иномарку

Мотосезон открыт. В Уфе произошло первое ДТП с малолетним байкером

4 апреля 2024, 05:48

В Уфе малолетний байкер влетел на мотоцикле в иномарку

В Уфе зарегистрирована первая авария с мотоциклом в этом сезоне. Как сообщает ГИБДД, за рулем байка в момент ДТП сидел 17-летний юноша.

Инцидент случился поздним вечером 3 апреля. В Калининском районе Уфы столкнулись попутные «Лифан» и мотоцикл «Омакс». Травмированного подростка увезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что байк не стоял на учете. Водительских прав у несовершеннолетнего юноши, разумеется, не было. Двухколесное транспортное средство поместили на штрафстоянку.

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С парнем сейчас разбираются полицейские. Ему грозят штрафы за нарушение ПДД, а родителям — за передачу мотоцикла несовершеннолетнему.

#Происшествия#Уфа#Авария#ДТП#Новости Башкирии#Мотоцикл
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