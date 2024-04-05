В Башкирии пьяный подросток пытался скрыться от ГИБДД

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
В Башкирии сотрудники ГАИ задержали пятнадцатилетнего водителя мопеда. Освидетельствование показало, что в его крови превышено содержания алкоголя.
В госавтоинспекции отмечают, что в Башкирии участились случаи управления мопедами несовершеннолетними. По мнению главы республиканского управления ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, это связано с наступлением тепла.
— С наступлением весны погодные условия и состояние дорог располагают к управлению двухколесными транспортными средствами несовершеннолетними🛴
Один из инцидентов произошёл в Архангельском районе. Пятнадцатилетний водитель увидел пост ДПС и попытался скрыться, но был остановлен полицией. Выяснилось, что мопедом он управлял нетрезвым. Материалы, составленные сотрудниками ГИБДД, будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а мать подростка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ещё один эпизод случился в Ишимбайском районе. Юноша увидел полицию и попытался оторваться от них, но экипаж ДПС настиг его и задержал. Мальчишка получил четыре административных материала, а мопед у него изъяли.
В Уфе юный мотоциклист в резался в легковой автомобиль. 17-летний парень попал в больницу. Он управлял двухколёсным транспортом без прав, а мотоцикл нигде не регистрировался. Новое пристанище мотоцикла — штрафстоянка.
Четвёртый эпизод касается «самокатчиков». Сотрудники полиции обнаружили в соцсетях видео, на котором двое молодых людей пересекают проспект Октября там, где не положено. Водителей самокатов ищут работники ГАИ, им грозит административная ответственность.