В Башкирии пьяный подросток пытался скрыться от ГИБДД

Один из инцидентов произошёл в Архангельском районе. Пятнадцатилетний водитель увидел пост ДПС и попытался скрыться, но был остановлен полицией. Выяснилось, что мопедом он управлял нетрезвым. Материалы, составленные сотрудниками ГИБДД, будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а мать подростка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.