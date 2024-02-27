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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Водитель ВАЗа погиб на трассе в Башкирии

Столкновение легковушек на трассе в Башкирии оказалось смертельным для водителя

27 февраля 2024, 15:41
Фото: ГИБДД по РБ

Водитель ВАЗа погиб на трассе в Башкирии

На трассе Магнитогорск-Ира в Башкирии произошло смертельное ДТП. Участниками стали автомобили ВАЗ-2111 и Renault Latitude.

В Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства аварии, которая случилась на 108 км автодороги. Неизвестно, кто именно нарушил ПДД, в результате чего машины столкнулись. Началось расследование.

От полученных травм на месте скончался водитель ВАЗ. Медики не успели ему помочь, но госпитализировали двух его пассажиров.

Напомним, что авария на Индустриальном шоссе в Уфе на прошлой неделе завершилась реанимацией для трех человек. В ДТП попали Daewoo Nexia и Kia Sportage.

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#Происшествия#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Баймакский район#Марина Шорина
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