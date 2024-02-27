Столкновение легковушек на трассе в Башкирии оказалось смертельным для водителя

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства аварии, которая случилась на 108 км автодороги. Неизвестно, кто именно нарушил ПДД, в результате чего машины столкнулись. Началось расследование.
От полученных травм на месте скончался водитель ВАЗ. Медики не успели ему помочь, но госпитализировали двух его пассажиров.
Напомним, что авария на Индустриальном шоссе в Уфе на прошлой неделе завершилась реанимацией для трех человек. В ДТП попали Daewoo Nexia и Kia Sportage.