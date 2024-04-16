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Published Сегодня, 14:11

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Updated Сегодня, 14:13

Автобус наехал на школьницу в Башкирии

Из-за ветра школьница в Башкирии едва не лишилась жизни

16 апреля 2024, 14:11
Фото: ГИБДД по РБ

Автобус наехал на школьницу в Башкирии

Сегодня вечером, 16 апреля, в Бирске автобус сбил школьницу, которая пыталась угнаться за своей кепкой. Подробности выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

Авария случилась около пяти часов вечера на улице Коммунистической. Предварительно известно, что 13-летний ребенок потерял кепку, когда ветер сорвал ее. Девочка побежала за ней на проезжую часть, оставив велосипед на обочине.

В этот момент маршрутный автобус наехал на несовершеннолетнюю по касательной. Последняя получила травмы и поехала в больницу. Автобус же двигался по маршруту Бирск — Питяково с двумя пассажирами в салоне — там никто не пострадал.

Накануне в Нефтекамске 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 сбил переходящую пешеходку 15-летнюю школьницу. Двигался нарушитель на большой скорости.

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#Марина Шорина#Происшествия#Школьница#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Автобус#Бирск
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