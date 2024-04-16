Из-за ветра школьница в Башкирии едва не лишилась жизни

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Авария случилась около пяти часов вечера на улице Коммунистической. Предварительно известно, что 13-летний ребенок потерял кепку, когда ветер сорвал ее. Девочка побежала за ней на проезжую часть, оставив велосипед на обочине.
В этот момент маршрутный автобус наехал на несовершеннолетнюю по касательной. Последняя получила травмы и поехала в больницу. Автобус же двигался по маршруту Бирск — Питяково с двумя пассажирами в салоне — там никто не пострадал.
Накануне в Нефтекамске 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 сбил переходящую пешеходку 15-летнюю школьницу. Двигался нарушитель на большой скорости.