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В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места

В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места

16 апреля 2024, 14:58
Фото: 1MI
Накануне ночью, 15 апреля, в Нефтекамске сбили 57-летнего пешехода. На переходе на него наехал неизвестный водитель за рулем Renault Duster, пояснили в Госавтоинспекции Башкирии.

Авария случилась в двенадцатом часу ночи на улице Карла Маркса. Предварительно, неизвестный сбил потерпевшего и скрылся с места. В результате пешеход скончался до приезда скорой помощи.

При розыске водителя нашли и задержали. Им оказался 47-летний мужчина, который был в нетрезвом виде. Это забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Накануне за несколько часов до этого в Нефтекамске на улице Ленина 23-летний молодой человек был за рулем ВАЗ-2114. На пешеходке он сбил 15-летнюю школьницу, которую госпитализировали с различными травмами.

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#Марина Шорина#Общество#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Нефтекамск
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