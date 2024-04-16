В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Авария случилась в двенадцатом часу ночи на улице Карла Маркса. Предварительно, неизвестный сбил потерпевшего и скрылся с места. В результате пешеход скончался до приезда скорой помощи.
При розыске водителя нашли и задержали. Им оказался 47-летний мужчина, который был в нетрезвом виде. Это забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Накануне за несколько часов до этого в Нефтекамске на улице Ленина 23-летний молодой человек был за рулем ВАЗ-2114. На пешеходке он сбил 15-летнюю школьницу, которую госпитализировали с различными травмами.