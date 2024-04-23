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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 06:33

В Башкирии попрощаются со спортсменом, погибшим при исполнении трюка в Москве

В Москве при выполнении трюка погиб спортсмен из Башкирии

23 апреля 2024, 05:57
Фото: 1MI

В Башкирии попрощаются со спортсменом, погибшим при исполнении трюка в Москве

Евгений Аверкин был успешным тренером по бодибилдингу.

По словам родственников Евгения, несчастный случай произошёл в Москве, во время выполнении опасного трюка спортсмен сорвался с большой высоты.

Известно, что уроженец Чишмов был успешным фитнес-тренером по бодибилдингу, борцом смешанных единоборств. Евгений Аверкин успел завоевать много наград на соревнованиях по жиму лежа, борьбе. У спортсмена было много друзей, единомышленников, коллег и учеников, которые не остались в стороне и собрали деньги, чтобы перевезти тело Евгения домой, на малую Родину.

Также известно, что последнее время погибший жил и работал в Санкт-Петербурге, и только накануне несчастного случая перебрался жить в Москву.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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