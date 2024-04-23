В Москве при выполнении трюка погиб спортсмен из Башкирии

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По словам родственников Евгения, несчастный случай произошёл в Москве, во время выполнении опасного трюка спортсмен сорвался с большой высоты.
Известно, что уроженец Чишмов был успешным фитнес-тренером по бодибилдингу, борцом смешанных единоборств. Евгений Аверкин успел завоевать много наград на соревнованиях по жиму лежа, борьбе. У спортсмена было много друзей, единомышленников, коллег и учеников, которые не остались в стороне и собрали деньги, чтобы перевезти тело Евгения домой, на малую Родину.
Также известно, что последнее время погибший жил и работал в Санкт-Петербурге, и только накануне несчастного случая перебрался жить в Москву.