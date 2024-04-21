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В Благоварском районе Башкирии простились с мобилизованным, погибшим на СВО

Мобилизованный радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО

21 апреля 2024, 04:29

В Благоварском районе Башкирии простились с мобилизованным, погибшим на СВО

У сорокадвухлетнего бойца осталась дочь.

20 апреля в селе Коб-Покровка прошла церемония прощания с Максимом Дубовиком, погибшим на СВО. Об этом рассказал глава администрации Благоварского района Марат Юсупов.

Максим Михайлович Дубовик родился 16 марта 1982 года. Известно, что он участвовал в боевых действиях в Чечне, служил в воздушно-десантных войсках. Жил в селе Коб-Покровка. Долгое время трудился в сфере строительства жилых домов.

17 октября 2022 года Максима мобилизовали. На фронте он служил старшим радиотелефонистом мотострелкового взвода.

— У него подрастает дочь. Мы не оставим семью Максима, поддержим всем необходимым. — глава администрации Благоварского района М. Юсупов.

По словам его знакомых, Максим Дубовик умер 3 апреля в госпитале после продолжительной болезни. Военнослужащему присвоен орден Мужества посмертно.

Ранее в селе Коб-Покровка похоронили Тимура Московского и Азамата Исламова. Ещё один уроженец Благоварского района — Айрат Шайхутов — родился в деревне Домбровка, но учился в коб-покровской средней школе.

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#Идэль Гумеров#Общество#Мобилизация#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Благоварский район
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