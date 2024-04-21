Мобилизованный радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО

Максим Михайлович Дубовик родился 16 марта 1982 года. Известно, что он участвовал в боевых действиях в Чечне, служил в воздушно-десантных войсках. Жил в селе Коб-Покровка. Долгое время трудился в сфере строительства жилых домов.