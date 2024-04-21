Мобилизованный радиотелефонист из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
20 апреля в селе Коб-Покровка прошла церемония прощания с Максимом Дубовиком, погибшим на СВО. Об этом рассказал глава администрации Благоварского района Марат Юсупов.
Максим Михайлович Дубовик родился 16 марта 1982 года. Известно, что он участвовал в боевых действиях в Чечне, служил в воздушно-десантных войсках. Жил в селе Коб-Покровка. Долгое время трудился в сфере строительства жилых домов.
17 октября 2022 года Максима мобилизовали. На фронте он служил старшим радиотелефонистом мотострелкового взвода.
— У него подрастает дочь. Мы не оставим семью Максима, поддержим всем необходимым. — глава администрации Благоварского района М. Юсупов.
По словам его знакомых, Максим Дубовик умер 3 апреля в госпитале после продолжительной болезни. Военнослужащему присвоен орден Мужества посмертно.
Ранее в селе Коб-Покровка похоронили Тимура Московского и Азамата Исламова. Ещё один уроженец Благоварского района — Айрат Шайхутов — родился в деревне Домбровка, но учился в коб-покровской средней школе.