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Ситуацию с избиением подростков в Башкирии взяла на контроль прокуратура

Ситуацию с избиением подростков в Башкирии взяла на контроль прокуратура

22 апреля 2024, 12:45
Сотрудники ведомства устанавливают детали инцидента, в результате которого пострадали несовершеннолетние.

Прокуратура республики установила контроль за ходом доследственной проверки, организованной Следственным органом в связи с инцидентом в Иглино, в результате которого подростки были госпитализированы с множественными травмами.

По предварительным данным ведомства, 20 апреля около 23:00 между группой молодежи и взрослыми в селе Иглино произошел конфликт. В результате двое несовершеннолетних получили различные травмы и находятся в медицинском учреждении.

— В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, потерпевшие, а также возможный круг очевидцев. Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, надзорные ведомства проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение.

— 20 апреля в 11 часов вечера я в компании приблизительно из десяти человек шла по улице Лесунова села Иглино. В компании также был мой молодой человек, который сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами: сотрясением мозга и выбитыми зубами. Нас подрезал автомобиль. По просьбе водителя Рауфа Габдуллина его сыновья начали драку ударили в лицо мальчика из нашей компании, тот полетел с обрыва, а так как Егор [молодой человек Лейлы — прим. ред.] основная масса ударов прилетела ему. Остальные подростки разбежались, я начала вести видеосъемку, пыталась запечатлеть лица нападавших на меня бросилась жена Рауфа Габдуллина, начала вырывать мой телефон с доказательствами и вырывать мне волосы, — рассказывает пострадавшая в драке девушка Лейла.

Однако на этом история не закончилась. Как рассказывает девушка, после этого их вместе с молодым человеком увезли в другой конец села, где продолжили прилюдное избиение. Ситуацию прокомментировали в МВД по РБ.

Драка бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властей
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#Общество#Происшествия#Уфа#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Новости Башкирии#Драка#Нападение#Иглинский район#МВД России
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