Драка бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова прокомментировала ситуацию с избиением подростков, в котором предположительно замешан местный предприниматель Рауф Габдуллин и его сыновья.
Как сообщила чиновница, её поступает большое количество обращений в связи с данным инцидентом. По её словам, на её номер телефона и соцсети «идет атака». Она подчеркивает, что ей поступают звонки с незнакомых номеров.
— Скажу вам честно, что сама была просто шокирована данным случаем. Материалы по данному инциденту сейчас зарегистрированы — полиция и Следственный комитет проводит проверку. Сегодня с утра я встречалась с родителями подростка, сегодня мы с ними переговрили. Конечно, мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Я считаю, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации. На сегодняшний день момент прямо сейчас на мой телефон и мои соцсети идёт атака: без остановки мне звонят с неизвестных номеров и приходят сообщения, поэтому просьба: не поддаваться панике и быть бдительными, — сказала Насырова.
Напомним, инцидент произошел в селе Иглино в субботу, 20 апреля. Группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.
По словам девушки одного из пострадавших, у него диагностированы сотрясение мозга и выбиты зубы. Сама она же подверглась нападению со стороны жены Габдуллина: женщина якобы пыталась выбить из её рук телефон, на который девушка снимала происходящее, и вырывала ей волосы.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.