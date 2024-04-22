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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:47

Избиение подростков в Иглино прокомментировала глава администрации

Драка бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властей

22 апреля 2024, 11:35
Фото: 1MI

Избиение подростков в Иглино прокомментировала глава администрации

Чиновница рассказала, что «была шокирована» инцидентом, а также призвала граждан сохранять спокойствие и бдительность.

Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова прокомментировала ситуацию с избиением подростков, в котором предположительно замешан местный предприниматель Рауф Габдуллин и его сыновья.

Как сообщила чиновница, её поступает большое количество обращений в связи с данным инцидентом. По её словам, на её номер телефона и соцсети «идет атака». Она подчеркивает, что ей поступают звонки с незнакомых номеров.

Видео: Гюзель Насырова// VK.com
— Скажу вам честно, что сама была просто шокирована данным случаем. Материалы по данному инциденту сейчас зарегистрированы — полиция и Следственный комитет проводит проверку. Сегодня с утра я встречалась с родителями подростка, сегодня мы с ними переговрили. Конечно, мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Я считаю, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации. На сегодняшний день момент прямо сейчас на мой телефон и мои соцсети идёт атака: без остановки мне звонят с неизвестных номеров и приходят сообщения, поэтому просьба: не поддаваться панике и быть бдительными, — сказала Насырова.

Напомним, инцидент произошел в селе Иглино в субботу, 20 апреля. Группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.

По словам девушки одного из пострадавших, у него диагностированы сотрясение мозга и выбиты зубы. Сама она же подверглась нападению со стороны жены Габдуллина: женщина якобы пыталась выбить из её рук телефон, на который девушка снимала происходящее, и вырывала ей волосы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

#Общество#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Драка#Нападение#Иглинский район#МВД России
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