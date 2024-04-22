Драка бизнесмена и подростков в Башкирии: реакция властей

Напомним, инцидент произошел в селе Иглино в субботу, 20 апреля. Группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.