В Башкирии бизнесмен с сыновьями жестко избил компанию подростков

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В субботу, 20 апреля, группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение.
— 20 апреля в 11 часов вечера я в компании приблизительно из десяти человек шла по улице Лесунова села Иглино. В компании также был мой молодой человек, который сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами: сотрясением мозга и выбитыми зубами. Нас подрезал автомобиль. По просьбе водителя Рауфа Габдуллина его сыновья начали драку ударили в лицо мальчика из нашей компании, тот полетел с обрыва, а так как Егор [молодой человек Лейлы — прим. ред.] основная масса ударов прилетела ему. Остальные подростки разбежались, я начала вести видеосъемку, пыталась запечатлеть лица нападавших на меня бросилась жена Рауфа Габдуллина, начала вырывать мой телефон с доказательствами и вырывать мне волосы, — рассказывает пострадавшая в драке девушка Лейла.
Однако на этом история не закончилась. Как рассказывает девушка, после этого их вместе с молодым человеком увезли в другой конец села, где продолжили прилюдное избиение.
— После избиения толпой моего молодого человека нас спросили, не хотим ли мы поехать в полицию, мы ответили, что хотим, нас запихнули в машину, но до полиции мы не доехали. Нас оставили на центральной площади, вытащили из машины, начали снова избиение толпой моего молодого человека. Некий Ислом в этот момент выбил ему зубы, вытащили из машины меня и прилюдно, стояло около человек 30 нас били, меня лично по лицу несколько раз ударил Рауф Габдуллин. Свидетели этому есть, а после нас загрузили в машину к Ислому и оставили нас на остановке «Крупская», мы дошли до дома и поехали в приёмный покой, чуть позже сразу же написали заявление, там мы встретили своих обидчиков — Рауфа Габдуллина и его жену, — вспоминает Лейла.
Девушка опасается, что предпринимателю удастся уйти от ответственности. Кроме того, как рассказали корреспонденту Mkset, пострадавшим и их родственникам якобы стали поступать угрозы с неизвестных номеров.
— Уже наутро мы узнали, что у подростков, которые пытались сбежать, нашли. Каждого по очереди избивали толпой и все подростки, которых избили, боялись подавать заявление на них так как эта банда в Иглино уже несколько лет и все их деяния остаются безнаказанными, — говорит Лейла.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ.
— Заявление зарегистрировано. Пострадавшим выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица причинившие телесные повреждения, — прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.