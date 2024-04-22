В Башкирии бизнесмен с сыновьями жестко избил компанию подростков

В субботу, 20 апреля, группу подростков в Иглино жестоко избил местный житель со своими сыновьями. По словам пострадавших, они гуляли по селу, когда их вдруг их подрезал джип. Предположительно из него вышел местный предприниматель Рауф Габдуллин с сыновьями. По мнению мужчины, подростки якобы отпустили ряд нецензурных высказываний в его адрес, в связи с чем начал тот кричать и всячески высказывать свое возмущение.