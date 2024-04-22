Семье избившего подростков бизнесмена угрожают расправой в Башкирии

Женщина является двоюродной сестрой — сейчас она пребывает в шоке от скандала. Она едва сдерживала слезы из-за того, что ее семья теперь подверглась жесткой критике и угрозам. Им обещали сжечь имущество и избить каждого члена семьи. Из-за таких сообщений от неизвестных ребенок сегодня не пошел на занятия в школу.