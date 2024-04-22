Семье избившего подростков бизнесмена угрожают расправой в Башкирии

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Женщина является двоюродной сестрой — сейчас она пребывает в шоке от скандала. Она едва сдерживала слезы из-за того, что ее семья теперь подверглась жесткой критике и угрозам. Им обещали сжечь имущество и избить каждого члена семьи. Из-за таких сообщений от неизвестных ребенок сегодня не пошел на занятия в школу.
«Гадят чистое имя, порочат честь моей снохи Файрузы, такие гадости выкладывают», — рассказала героиня видео.
По поводу обвинений в отношении Рауфа, сестра заявила, что он порядочный, добрый, адекватный человек. Женщина заявил, что группа сама могла спровоцировать драку, а брат всего лишь защищал семью.
Напомним, что об избиении группы подростков стало известно сегодня, но ситуация случилась еще 20 апреля в Иглино. Предварительно, мужчину возмутило поведение несовершеннолетних, из-за чего произошел конфликт, переросший в драку. В результате один человек оказался на больничной койке. Возбуждено уголовное дело.