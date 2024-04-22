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Семье избившего подростков бизнесмена угрожают расправой в Башкирии

Семье избившего подростков бизнесмена угрожают расправой в Башкирии

22 апреля 2024, 15:51
Фото: 1MI
Сестра избившего подростков бизнесмена Рауфа Габдуллина Азиза не верит тому, что пишут о родственнике в СМИ и соцсетях. Она уверена, что мужчина решиться на преступление не мог, передает Telegram-канал «Честный репортаж».

Женщина является двоюродной сестрой — сейчас она пребывает в шоке от скандала. Она едва сдерживала слезы из-за того, что ее семья теперь подверглась жесткой критике и угрозам. Им обещали сжечь имущество и избить каждого члена семьи. Из-за таких сообщений от неизвестных ребенок сегодня не пошел на занятия в школу.

«Гадят чистое имя, порочат честь моей снохи Файрузы, такие гадости выкладывают», — рассказала героиня видео.

По поводу обвинений в отношении Рауфа, сестра заявила, что он порядочный, добрый, адекватный человек. Женщина заявил, что группа сама могла спровоцировать драку, а брат всего лишь защищал семью.

Напомним, что об избиении группы подростков стало известно сегодня, но ситуация случилась еще 20 апреля в Иглино. Предварительно, мужчину возмутило поведение несовершеннолетних, из-за чего произошел конфликт, переросший в драку. В результате один человек оказался на больничной койке. Возбуждено уголовное дело.

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#Марина Шорина#Происшествия#Башкортостан#Несовершеннолетние#Соцсети#Избиение#Иглинский район
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