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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Школьник прострелил себе палец найденным на улице пистолетом в Башкирии

Подросток получил травму после находки на улице в Башкирии

17 апреля 2024, 14:25
Фото: 1MI

Школьник прострелил себе палец найденным на улице пистолетом в Башкирии

Подросток выстрелил случайно себе в палец, когда решил проверить находку с улицы. Подробности стали известны telegram-каналу Mash Batash.

Ребенок, который учится в 10 классе, гулял с друзьями по улице, когда обнаружил газовый пистолет с патронами. Дети решили опробовать оружие и пострелять в безлюдном месте. Когда один из них стал заряжать ствол, случайно нажал на курок и пробил палец.

Друзья не обратили должного внимания на травму и разошлись по домам. Позже родители пострадавшего узнали о случившемся и вызвали полицейских. Те забрали оружие и начали проверку.

В комментариях пользователи заметили, что газовым пистолетом невозможно якобы пробить палец. Якобы травма возможна в случае, если близко поднести патроны. Жители Башкирии уверены, что все обошлось без тяжелых последствий.

Ранее жители Уфы услышали в центре города выстрелы. Оказалось, что правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы задержать находившегося в состоянии опьянения мужчину с ножом.

Известна личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции в Уфе
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#Марина Шорина#Происшествия#Башкортостан#Оружие#Соцсети#Подросток
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