Подросток получил травму после находки на улице в Башкирии

Ребенок, который учится в 10 классе, гулял с друзьями по улице, когда обнаружил газовый пистолет с патронами. Дети решили опробовать оружие и пострелять в безлюдном месте. Когда один из них стал заряжать ствол, случайно нажал на курок и пробил палец.