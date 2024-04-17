Подросток получил травму после находки на улице в Башкирии

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Ребенок, который учится в 10 классе, гулял с друзьями по улице, когда обнаружил газовый пистолет с патронами. Дети решили опробовать оружие и пострелять в безлюдном месте. Когда один из них стал заряжать ствол, случайно нажал на курок и пробил палец.
Друзья не обратили должного внимания на травму и разошлись по домам. Позже родители пострадавшего узнали о случившемся и вызвали полицейских. Те забрали оружие и начали проверку.
В комментариях пользователи заметили, что газовым пистолетом невозможно якобы пробить палец. Якобы травма возможна в случае, если близко поднести патроны. Жители Башкирии уверены, что все обошлось без тяжелых последствий.
Ранее жители Уфы услышали в центре города выстрелы. Оказалось, что правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы задержать находившегося в состоянии опьянения мужчину с ножом.