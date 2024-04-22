Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии

Ранее стало известно, что нападавшим был местный предприниматель Рауф Габдуллин. Он якобы услышал в свой адрес от подростков ряд нецензурных высказываний. Возлюбленная одного из пострадавших раскрыла, что парень получил сотрясение мозга и выбитые зубы. Сама она, по неподтвежденным данным, подверглась нападению со стороны жены Габдуллина.