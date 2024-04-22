Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Материалы собираются по факту хулиганства. Санкцией по данной статье станет штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. Пока неизвестно, кто станет фигурантом.
Следствие выяснило, что вечером 20 апреля в селе Иглино водителя Toyota Land Cruiser взбесило поведение компании молодых людей, которые переходили дорогу. Мужчина с двумя сыновьями и впоследствии еще одним знакомым избили подростков.
В результате 17-летний парень попал в больницу с различными травмами. Следователи реализуют комплекс оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств.
Ранее стало известно, что нападавшим был местный предприниматель Рауф Габдуллин. Он якобы услышал в свой адрес от подростков ряд нецензурных высказываний. Возлюбленная одного из пострадавших раскрыла, что парень получил сотрясение мозга и выбитые зубы. Сама она, по неподтвежденным данным, подверглась нападению со стороны жены Габдуллина.
Пострадала и глава иглинской районной администрации. Гюзель Насырова заявила, что ее соцсети атаковали.