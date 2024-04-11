Зоозащитники с матом вызволили собак приготовленных на убой

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Герои видеоролика эмоционально отреагировали на увиденное. «Медиакорсеть» не может прикрепить к материалу видеозапись из-за наличия в ней нецензурных выражений. Уфимцы приехали освобождать собак из питомника в Буздякском районе.
Волонтеры отправились в Сергеевку по просьбе местных жителей, чтобы проверить работу отловщиков. Очевидцы слышали жалобный вой из «Газели» — якобы животные сидели там несколько дней без воды и еды.
«Незваные гости» обратились к директору службы по телефону, но тот заявил, что ему некогда и он не приедет. Волонтеры отпускали животных и обратились в полицию.
В комментариях пользователи заявили, что администрацию района и исполнителя контракта нужно привлечь к ответственности из-за жестокого обращения к животным. По словам других жителей Башкирии, точно такая же ситуация в Кушнаренково и Сибае.