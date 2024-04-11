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Зоозащитники с матом вызволили собак приготовленных на убой

Зоозащитники с матом вызволили собак приготовленных на убой

11 апреля 2024, 17:12
Фото: 1MI
Зоозащитников в Уфе возмутили условия пребывания животных, которые предоставляла служба по отлову в Буздякском районе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Mash Batash.

Герои видеоролика эмоционально отреагировали на увиденное. «Медиакорсеть» не может прикрепить к материалу видеозапись из-за наличия в ней нецензурных выражений. Уфимцы приехали освобождать собак из питомника в Буздякском районе.

Волонтеры отправились в Сергеевку по просьбе местных жителей, чтобы проверить работу отловщиков. Очевидцы слышали жалобный вой из «Газели» — якобы животные сидели там несколько дней без воды и еды.

«Незваные гости» обратились к директору службы по телефону, но тот заявил, что ему некогда и он не приедет. Волонтеры отпускали животных и обратились в полицию.

В комментариях пользователи заявили, что администрацию района и исполнителя контракта нужно привлечь к ответственности из-за жестокого обращения к животным. По словам других жителей Башкирии, точно такая же ситуация в Кушнаренково и Сибае.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Соцсети#Собаки#Отлов бродячих животных#МВД России
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