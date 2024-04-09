Путин поддержал Хабирова на выборах в Башкирии

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Сегодня чиновник отчитался, заявив, что республика довольно интенсивно развивается. Он заметил, что все социально-экономические показатели «неплохие», развитие экономики остается в приоритете.
После этого Хабиров заметил, что больше пяти лет прошло с октября 2018 года, когда Путин назначил его исполняющим обязанности. Тогда ему доверили управление республикой.
Осенью срок полномочий истекает. Из-за этого глава попросил остаться на посту.
«Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться Вашим решением и Вашим доверием», — передает слова Хабирова Кремль.
Путин заметил, что сделает все со своей стороны, чтобы поддержать собеседника. Однако ему сейчас нужно якобы сосредоточиться на электорате. Глава государства считает, что лучше всего чаще встречаться с людьми, слушать их.
«А так в целом всё нормально, так что желаю удачи», — заключил Путин.