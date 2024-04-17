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В Сибае попрощались с экс-главой управления гражданской защиты, погибшим на СВО

Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО

17 апреля 2024, 10:47

В Сибае попрощались с экс-главой управления гражданской защиты, погибшим на СВО

Мужчина был назначен на новую должность в сентябре 2022 года, но вскоре был мобилизован.

В Сибае прошли похороны Эдуарда Таштимерова, погибшего на СВО. Об этом рассказала депутат Курултая Эльза Мансурова. Без отца остались двое детей.

Эдуард Нуриахметович Таштимеров родился 1 марта 1978 года. Получив высшее юридическое образование в Сибайском институте БашГУ, он с 2005 по 2008 годы работал судебным приставом-исполнителем республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Затем на протяжении 12 лет Эдуард Таштимеров работал юрисконсультом социального приюта Юго-восточного межрайонного центра «Семья». Такую же должность он занимал в отделе вневедомственной охраны по городу Сибаю в филиале управления вневедомственной охраны войск Росгвардии.

Зимой 2022 года Эдуард Таштимеров устроился ведущим специалистом Управления гражданской защиты Сибая (УГЗ), а 6 сентября того же года возглавил местное УГЗ. Однако спустя менее, чем через месяца Эдуард Таштимеров был мобилизован.

Прощание с 46-летним военнослужащим состоялось 17 апреля в Доме молодёжи города Сибай.

В феврале 2024 года в Сибае похоронили старшего лейтенанта Тагира Хамматова.

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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Сибай#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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