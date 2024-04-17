Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО

Эдуард Нуриахметович Таштимеров родился 1 марта 1978 года. Получив высшее юридическое образование в Сибайском институте БашГУ, он с 2005 по 2008 годы работал судебным приставом-исполнителем республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Затем на протяжении 12 лет Эдуард Таштимеров работал юрисконсультом социального приюта Юго-восточного межрайонного центра «Семья». Такую же должность он занимал в отделе вневедомственной охраны по городу Сибаю в филиале управления вневедомственной охраны войск Росгвардии.