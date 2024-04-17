Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Сибае прошли похороны Эдуарда Таштимерова, погибшего на СВО. Об этом рассказала депутат Курултая Эльза Мансурова. Без отца остались двое детей.
Эдуард Нуриахметович Таштимеров родился 1 марта 1978 года. Получив высшее юридическое образование в Сибайском институте БашГУ, он с 2005 по 2008 годы работал судебным приставом-исполнителем республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Затем на протяжении 12 лет Эдуард Таштимеров работал юрисконсультом социального приюта Юго-восточного межрайонного центра «Семья». Такую же должность он занимал в отделе вневедомственной охраны по городу Сибаю в филиале управления вневедомственной охраны войск Росгвардии.
Зимой 2022 года Эдуард Таштимеров устроился ведущим специалистом Управления гражданской защиты Сибая (УГЗ), а 6 сентября того же года возглавил местное УГЗ. Однако спустя менее, чем через месяца Эдуард Таштимеров был мобилизован.
Прощание с 46-летним военнослужащим состоялось 17 апреля в Доме молодёжи города Сибай.
В феврале 2024 года в Сибае похоронили старшего лейтенанта Тагира Хамматова.