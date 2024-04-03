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Updated Сегодня, 05:09

В Башкирии отказались помиловать экс-полицейского за госизмену

В Башкирии отказались помиловать экс-полицейского за госизмену

3 апреля 2024, 05:07
Фото: FreePik
В Башкирии Комиссия по вопросам помилования отклонила два ходатайства о помиловании, сообщили в пресс-службе парламента региона.

Среди подавших документы: осужденный за госизмену бывший сотрудник правоохранительных органов и мужчина, отбывающий наказание за кражу.

Экс-полицейский за деньги распространял информацию, доверенную ему по работе. Мужчину задержали, когда тот забирал деньги из тайника за очередное выполненное разведзадание. За все время он успел заработать 5 млн рублей — его приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Второй осужденный был замешан в ряде эпизодов краж, грабежа и торговли накротиками. Так, мужчина похитили телефон своего знакомого и снял деньги с его карты, позже украл украшения знакомой женщины.

«В ходе заседания были рассмотрены два ходатайства. По обоим вынесены отрицательные заключения», — гласит сообщение пресс-службы.

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#Башкирия#Уфа#Госизмена#Помилование
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