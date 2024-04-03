В Башкирии отказались помиловать экс-полицейского за госизмену

Экс-полицейский за деньги распространял информацию, доверенную ему по работе. Мужчину задержали, когда тот забирал деньги из тайника за очередное выполненное разведзадание. За все время он успел заработать 5 млн рублей — его приговорили к 12 годам лишения свободы.