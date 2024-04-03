В Башкирии отказались помиловать экс-полицейского за госизмену

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Среди подавших документы: осужденный за госизмену бывший сотрудник правоохранительных органов и мужчина, отбывающий наказание за кражу.
Экс-полицейский за деньги распространял информацию, доверенную ему по работе. Мужчину задержали, когда тот забирал деньги из тайника за очередное выполненное разведзадание. За все время он успел заработать 5 млн рублей — его приговорили к 12 годам лишения свободы.
Второй осужденный был замешан в ряде эпизодов краж, грабежа и торговли накротиками. Так, мужчина похитили телефон своего знакомого и снял деньги с его карты, позже украл украшения знакомой женщины.
«В ходе заседания были рассмотрены два ходатайства. По обоим вынесены отрицательные заключения», — гласит сообщение пресс-службы.