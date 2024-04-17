В Стерлитамаке эвакуируют сразу несколько торговых центров

Появилась информация, что в Стерлитамаке начали срочно эвакуировать посетителей и сотрудников сразу нескольких развлекательно-торговых центров. Речь идёт о ТЦ: «Фабри», «Арбат», «Гермес», «Аструм» и Колхозном рынке. Также сообщается, что с неизвестного номера поступило сообщение о минировании 10 школ и нескольких ТЦ