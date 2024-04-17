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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Башкирии экстренно проводят эвакуацию торговых центров Стерлитамака

В Стерлитамаке эвакуируют сразу несколько торговых центров

17 апреля 2024, 11:04
Фото: 1MI

В Башкирии экстренно проводят эвакуацию торговых центров Стерлитамака

Есть риск, что здания заминированы.

Появилась информация, что в Стерлитамаке начали срочно эвакуировать посетителей и сотрудников сразу нескольких развлекательно-торговых центров. Речь идёт о ТЦ: «Фабри», «Арбат», «Гермес», «Аструм» и Колхозном рынке. Также сообщается, что с неизвестного номера поступило сообщение о минировании 10 школ и нескольких ТЦ 

Сейчас к каждому объекту направились экстренные службы, здания будут проверять с помощью кинологов и саперов.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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