В Уфе продолжаются эвакуации

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Уфе эвакуировали Республиканский кардиоцентр и Советский райсуд, сообщает телеканал UTV. В кардиоцентре заявили, что это связано с «экстренной ситуацией», Советском районном суде, — что к ним поступило анонимное сообщении о минировании здания.
Ранее сегодня эвакуации прошли в уфимских учебных заведениях: УКСИВТ и БГАУ. Примечательно, что для студентов и сотрудников колледжа это уже вторая эвакуация за неделю.