В Уфе продолжаются эвакуации

В Уфе эвакуировали Республиканский кардиоцентр и Советский райсуд, сообщает телеканал UTV. В кардиоцентре заявили, что это связано с «‎экстренной ситуацией»‎, Советском районном суде, — что к ним поступило анонимное сообщении о минировании здания.