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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Уфе прошли эвакуации из зданий кардиоцентра и суда

В Уфе продолжаются эвакуации

28 марта 2024, 10:56
Фото: 1MI

В Уфе прошли эвакуации из зданий кардиоцентра и суда

Ранее на почту учебных заведений башкирской столицы поступили сообщения о том, что здания якобы заминированы.

В Уфе эвакуировали Республиканский кардиоцентр и Советский райсуд, сообщает телеканал UTV. В кардиоцентре заявили, что это связано с «‎экстренной ситуацией»‎, Советском районном суде, — что к ним поступило анонимное сообщении о минировании здания.

Ранее сегодня эвакуации прошли в уфимских учебных заведениях: УКСИВТ и БГАУ. Примечательно, что для студентов и сотрудников колледжа это уже вторая эвакуация за неделю.

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#Происшествия#Уфа#Суд#Новости Башкирии#Эвакуация#Азамат Нухов
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