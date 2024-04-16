mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Башкирию придет аномальная жара

В Башкирию придет аномальная жара

16 апреля 2024, 15:17
Фото: 1MI
Синоптики Башгидромета обещают аномальную жару. Она установится в период с 18 по 22 апреля.

Местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы. При возникновении опасности нужно звонить в службы спасения.

Напомним, что уже в эту пятницу, 19 апреля, в столице Башкирии ожидается до 28 градусов тепла. При этом в ночные часы будет до +17 градусов.

Пользователи соцсетей заявили, что особенно ждут предстоящие выходные. Якобы до начала противопожарный периода нужно успеть пожарить шашлыки.

Шашлыки на майские праздники — выбираем правильное мясо и готовим по рецептам
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии похолодает до -20°В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с местаИз-за ветра школьница в Башкирии едва не лишилась жизни
#Марина Шорина#Общество#Погода#Башкортостан#Аномальная жара#Жара#Башгидрометцентр
Подпишитесь
Эксклюзив. Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии
Сегодня, 06:04
В Башкирии лихач на огромной скорости сбил школьницу: девочка в реанимации
Сегодня, 10:00
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Сегодня, 09:43
На дрогах Уфы начали наносить разметку на 246 млн рублей
Сегодня, 09:41
Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше
Сегодня, 08:59
Правоохранители подтвердили задержание главы госкомпании в Башкирии
Сегодня, 05:39
"