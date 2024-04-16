В Башкирию придет аномальная жара

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы. При возникновении опасности нужно звонить в службы спасения.
Напомним, что уже в эту пятницу, 19 апреля, в столице Башкирии ожидается до 28 градусов тепла. При этом в ночные часы будет до +17 градусов.
Пользователи соцсетей заявили, что особенно ждут предстоящие выходные. Якобы до начала противопожарный периода нужно успеть пожарить шашлыки.