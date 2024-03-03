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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Башкирии похолодает до -20°

В Башкирии похолодает до -20°

3 марта 2024, 12:16
Фото: PxHere

В Башкирии похолодает до -20°

Синоптики рассказали, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погод в республике на начало рабочей недели.

4 марта в регионе пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный. Ночью температура возудуха составит -5, -10°, местами в республике похолодает до -15, -20°. Днем столбик термометра поднимется до 0, -5°, в горных районах потеплеет до +5°.

5 марта по-прежнему без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью похолодает до -5, -10°, местами до -15, -20°, днем термометр покажет 0, -5°, в горных районах до +5°.

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#Башкирия#Погода#Башгидрометцентр
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