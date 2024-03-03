В Башкирии похолодает до -20°

4 марта в регионе пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный. Ночью температура возудуха составит -5, -10°, местами в республике похолодает до -15, -20°. Днем столбик термометра поднимется до 0, -5°, в горных районах потеплеет до +5°.