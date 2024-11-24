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Башгидрометцентр

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Ноябрь
Зимние холода прогнозируют в Башкирии
24 ноября, 14:23
Репетиция зимы пройдет в Башкирии
15 ноября, 15:08
Октябрь
Температурные качели ждут Башкирию
15 октября, 11:33
В Уфе побит 40-летний температурный рекорд
1 октября, 15:03
Август
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии
20 августа, 17:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Июль
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля, 18:40
Когда кончится жара в Башкирии — отвечают синоптики
16 июля, 09:20
По Башкирии запретили ездить фурам
4 июля, 09:49
Июнь
Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд
16 июня, 11:02
Апрель
В Башкирии ждут морозы
В ближайшее время температура воздуха опустится ниже отметки в ноль градусов
29 апреля, 10:20
В Уфе зафиксирован новый температурный рекорд
23 апреля, 04:30
Начало рабочей недели в Башкирии отметится аномальной жарой
21 апреля, 09:02
Уфа загрязнена пылью
В Уфе станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха зарегистрировали концентрацию пыли. Такая информация указана на сайте Башгидрометцентра.
16 апреля, 16:59
В Башкирию придет аномальная жара
16 апреля, 15:17
Март
В Уфе в первые дни весны зафиксировали выброс токсичного вещества в воздух
Отчет по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в городе публикует Башгидрометцентр.
8 марта, 05:05
В Башкирии похолодает до -20°
Синоптики рассказали, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.
3 марта, 12:16
Февраль
В Уфе появился пес-синоптик
О необычном коллеге уфимских метеорологов рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
12 февраля, 05:15
Резкое потепление нагрянуло в Башкирию
Участникам дорожного движения нужно быть вдвойне внимательнее.
5 февраля, 04:49

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