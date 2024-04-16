На дрогах Уфы начали наносить разметку на 246 млн рублей

В Уфе рабочие уже приступили к обновлению разметки на центральных улицах города. Как известно, в этом году на это дело власти выделят крупную сумму — 246 млн рублей. Новая вафельная разметка будет нанесена на перекрестках улиц Айской и Революционной, Айской и Достоевского, Цюрупы и Чернышевского, Цюрупы и Кирова.