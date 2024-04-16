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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:45

В Башкирии на дорожную разметку потратят 246 млн рублей

На дрогах Уфы начали наносить разметку на 246 млн рублей

16 апреля 2024, 09:41

В Башкирии на дорожную разметку потратят 246 млн рублей

Новая разметка появится на 8 улицах столицы.

В Уфе рабочие уже приступили к обновлению разметки на центральных улицах города. Как известно, в этом году на это дело власти выделят крупную сумму — 246 млн рублей. Новая вафельная разметка будет нанесена на перекрестках улиц Айской и Революционной, Айской и Достоевского, Цюрупы и Чернышевского, Цюрупы и Кирова.

К жителям города уже обратилась уфимская мэрия с просьбой запастись терпением, пока будут идти данные работы и перетерпеть временные неудобства.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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