На дрогах Уфы начали наносить разметку на 246 млн рублей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Уфе рабочие уже приступили к обновлению разметки на центральных улицах города. Как известно, в этом году на это дело власти выделят крупную сумму — 246 млн рублей. Новая вафельная разметка будет нанесена на перекрестках улиц Айской и Революционной, Айской и Достоевского, Цюрупы и Чернышевского, Цюрупы и Кирова.
К жителям города уже обратилась уфимская мэрия с просьбой запастись терпением, пока будут идти данные работы и перетерпеть временные неудобства.