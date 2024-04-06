«Пока небольшие объемы»: Радий Хабиров прокомментировал ремонт дорог в Башкирии

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Ямочный ремонт в Уфе начался еще в феврале, поскольку, по словам главы республики Радия Хабирова, зима «была сложная, и дороги сильно рвало». Глава отметил, что в Уфе и других городах наблюдается сложная ситуация.
— Пока делаем небольшие объемы. Когда потеплеет, запустим асфальтобетонные заводы и уже тогда выйдем на полную мощность, — отметил Радий Хабиров, добавив, что снег уже сошел и приведение в порядок населенных пунктов республики с помощью субботников уже началось.
Ранее редакция Mkset решила обратить внимание на населённые пункты, которые весной становятся отрезанными от транспортного сообщения, и составила антирейтинг худших дорог Башкирии.