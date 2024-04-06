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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

«Пока небольшие объемы»: Радий Хабиров прокомментировал ремонт дорог в Башкирии

«Пока небольшие объемы»: Радий Хабиров прокомментировал ремонт дорог в Башкирии

6 апреля 2024, 09:06
Фото: Радий Хабиров // Вконтакте

«Пока небольшие объемы»: Радий Хабиров прокомментировал ремонт дорог в Башкирии

В Башкирии — сложная ситуация с состоянием дорог, но пока ямочный ремонт идет в небольших объемах.

Ямочный ремонт в Уфе начался еще в феврале, поскольку, по словам главы республики Радия Хабирова, зима «была сложная, и дороги сильно рвало». Глава отметил, что в Уфе и других городах наблюдается сложная ситуация.

— Пока делаем небольшие объемы. Когда потеплеет, запустим асфальтобетонные заводы и уже тогда выйдем на полную мощность, — отметил Радий Хабиров, добавив, что снег уже сошел и приведение в порядок населенных пунктов республики с помощью субботников уже началось.

Ранее редакция Mkset решила обратить внимание на населённые пункты, которые весной становятся отрезанными от транспортного сообщения, и составила антирейтинг худших дорог Башкирии.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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