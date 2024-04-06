«Пока небольшие объемы»: Радий Хабиров прокомментировал ремонт дорог в Башкирии

— Пока делаем небольшие объемы. Когда потеплеет, запустим асфальтобетонные заводы и уже тогда выйдем на полную мощность, — отметил Радий Хабиров, добавив, что снег уже сошел и приведение в порядок населенных пунктов республики с помощью субботников уже началось.