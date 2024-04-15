В Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам «вылизать» уфимские дороги

«Она должна быть вылизана. Мы Уфе передаем в этом году деньги на ремонт этой трассы, проспекта Салавата Юлаева, улиц Бакалинской и Цюрупа. Мы выделяем деньги на содержание, они должны убираться. Пока эти дороги в ненормативном состоянии», — заявил Радий Хабиров.