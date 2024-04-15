В Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам «вылизать» уфимские дороги

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Как отметил руководитель республики, состояние всех дорог в Башкирии должно быть в надлежащем образе. Радий Хабиров поручил обратить пристальное внимание на содержание трассы «Уфа — Аэропорт», так как именно она является въездными воротами.
«Она должна быть вылизана. Мы Уфе передаем в этом году деньги на ремонт этой трассы, проспекта Салавата Юлаева, улиц Бакалинской и Цюрупа. Мы выделяем деньги на содержание, они должны убираться. Пока эти дороги в ненормативном состоянии», — заявил Радий Хабиров.
Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев в свою очередь заявил, что поручение Главы республики будет выполнено в самые быстрые сроки, на дороге «Уфа — Аэропорт» в ускоренном режиме наведут порядок. Кроме того он отметил, эта федеральная трасса будет обновлена до конца мая.