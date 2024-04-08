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Хабиров планирует посылать новые автобусы на юг России

Хабиров планирует посылать новые автобусы на юг России

8 апреля 2024, 14:52
Фото: Радий Хабиров
Власти Башкирии передали «Башавтотрансу» 30 туристических автобусов «Ютонг». До этого госперевозчик до этого получил еще 52 таких транспортных средства, сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, власти уже успели осмотреть эти машины. Транспортные средства назвали востребованными. Хабиров хочет, чтобы автобусы ездили ездить по республике и в другие регионы, а также на юг страны.

«Это очередной большой вклад республики в обновление автопарка нашего государственного перевозчика. И эту работу мы обязательно продолжим», — заключил глава.

Власти планируют, что в дни проведения форумов транспортные средства можно будет использовать, также их задействуют в праздновании юбилейных мероприятий. На этих же автобусах к месту службы будут ездить участники СВО.

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#Общество#Башкортостан#Туризм#Автобус#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Марина Шорина
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