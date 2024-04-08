Хабиров планирует посылать новые автобусы на юг России

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По его словам, власти уже успели осмотреть эти машины. Транспортные средства назвали востребованными. Хабиров хочет, чтобы автобусы ездили ездить по республике и в другие регионы, а также на юг страны.
«Это очередной большой вклад республики в обновление автопарка нашего государственного перевозчика. И эту работу мы обязательно продолжим», — заключил глава.
Власти планируют, что в дни проведения форумов транспортные средства можно будет использовать, также их задействуют в праздновании юбилейных мероприятий. На этих же автобусах к месту службы будут ездить участники СВО.